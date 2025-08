Il Ravenna va a sbattere su una Roccia massiccia

Cambio di scenario nel secondo tempo, in campo solo Scaringi e Motti mentre c’è la prima apparizione di Bianconi e Corsinelli. Pericoloso Spini in un paio di occasioni, si gioca a una porta ma il muro rossoblù respinge tutto, Donati (tesseramento vicino, in partenza Agnelli) dal limite sfiora il palo destro, Calandrini va vicino alla rete però finisce senza gol.

Per quello che può contare in questo momento storico della stagione non sono dispiaciuti Bianconi per la presenza autoritaria, Lonardi per l’impostazione davanti alla difesa e Spini, schierato ancora da seconda punta, per l’intraprendenza negli ultimi venti metri. La cattiva notizia arriva dall’infortunato Ilari, col braccio destro immobilizzato per una lussazione rimediata venerdì in allenamento e che potrebbe tenerlo fuori anche per tre settimane. Hanno lavorato a parte Luciani e Di Marco, a bordo campo invece Okaka.