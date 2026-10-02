Mandorlini avvisa il Ravenna: “Con la Pianese una gara insidiosa e non solo per il campo”

Giornate... sintetiche in arrivo per il Ravenna, che vuole disinnescare la trappola rappresentata dal terreno sul quale gioca la Pianese e di conseguenza sia oggi che domani si allenerà su analoga superficie e quindi a Faenza. I giallorossi vogliono proseguire nella serie vittoriosa inaugurata dopo il discutibile pareggio di Pescara e per riuscirci non lasciano nulla al caso, anche in termini di preparazione alla partita.

Io lo conoscevo bene

Nel pomeriggio di ieri il Ravenna si è allenato al Benelli e al termine della seduta Andrea Mandorlini si è presentato in sala stampa e quindi ha parlato in anticipo rispetto alle consuete cadenze. La partita di domenica, del resto, rappresenta un ulteriore possibile step verso l’alto, parlando di rendimento e forse anche di classifica se la capolista Spezia non dovesse vincere anche a Reggio Emilia. Mandorlini quindi, come del resto tutto il suo Ravenna, si sta preparando bene per affrontare la salita che porta a Piancastagnaio con il rapporto ideale per effettuare la scalata ai 772 metri di altezza del campo della Pianese: «Sarà la prima volta in questo campionato che giocheremo sul sintetico - dice l’allenatore ravennate - contro la Pianese allenata tra l’altro da Zanchetta, che ho avuto come giocatore e che adesso ritrovo in panchina. L’attuale tecnico della Pianese era uno dei miei calciatori preferiti per il modo in cui capiva lo sviluppo del gioco, non mi stupisce che adesso che è passato dall’altra parte le sue squadre siano pericolose e giochino bene. La Pianese, per quanto mi riguarda, ha ottenuto meno di quanto costruito finora nelle prime sette giornate di campionato e rappresenterà un avversario complicato al di là del terreno sintetico che troveremo. Andremo comunque a fare la partita e continuare nella nostra crescita, fermo restando il fatto che tutti noi siamo consapevoli che giocheremo su un campo difficile».

Miglioramenti in vista

Mandorlini ritiene che sia presto per leggere le carte del girone B: «Dopo sette giornate non posso ancora dare giudizi sul campionato e sui rapporti di forza in generale, mi limito al Ravenna e dico che fino ad ora siamo stati bravi e che questa squadra può crescere ancora. Qualche giocatore è arrivato più tardi degli altri come Casiraghi e Soleri, Falbo e Vinicius poi in pratica a causa dei rispettivi infortuni non li ho mai avuti. Adesso tutti questi giocatori possono essere al top, però miglioreranno e comunque l’importante è che tutti restino sul pezzo sempre».

A 48 ore dalla partita l’unico indisponibile di tutta la rosa giallorossa resta Manuel Fischnaller: «Non verrà con noi - chiude Mandorlini - però ha ripreso il lavoro ed è in fase di miglioramento, lo aspettiamo presto».

Baldassarre ufficiale a Lecce

Intanto ieri il Lecce ha ufficializzato l’arrivo di Mattia Baldassarre. Dopo aver risolto il contratto con il Ravenna, Baldassarre è stato assunto dai salentini con il ruolo di amministratore delegato (e non il Chief Revenue Officer, come era sembrato due giorni fa), lo stesso che aveva in giallorosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA