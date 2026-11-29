RAVENNA-TORRES 3-1

RAVENNA (4-3-3): Venturi; Donati, Zaro, Esposito, Bani; Duca (32’ st Soleri), Vinicius (15’ st Casiraghi), Lonardi; Spini (15’ st Fischnaller), Rabbi (43’ st Tenkorang), Maggio (15’ st Orellana). In panchina: Ciardi, Stagni, Falbo, Solini, Viola, Calandrini, Bianconi. Allenatore: Andrea Mandorlini

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Scaringi (31’ st Berto), Antonelli, Zanandrea (12’ st Nunziatini); Zecca, Brentan, Giorico (31’ st Pennington), Corsinelli; Masala, Carboni; Scotto (31’ st Bunino). In panchina: Tirelli, Berto, Nunziatini, Di Stefano, Bunino, Liviero, Pennington, Lunghi. Allenatore: Alfonso Greco.

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata

RETI: 17’ st Zaccagno (aut.), 29’ st Scotto (rig.), 42’ st Fischnaller, 47’ st Casiraghi.

AMMONITI: Giorico, Masala.

RAVENNA - Il Ravenna vince la supersfida con la Torres grazie ad un gran finale e resta a -4 dallo Spezia, che aveva superato grazie a due autoreti il Pineto nel match delle 12.30. Non è stato facile per un buon Ravenna avere ragione dei sardi. Partenza aggressiva per i giallorossi che nei primi 5 minuti creano tre buone palle-gol con i tre attaccanti schierati nel tridente: alte le conclusioni di Rabbi e Maggio, parata da Zaccagno la conclusione da metà campo di Spini dopo errore in impostazione del portiere della Torres. Zaccagno è decisivo al 18’ con un miracolo su colpo di testa in tuffo di Rabbi, che poi al 31’ conclude fuori da buona posizione. Mezz’ora quasi a senso unico, eppure una chance enorme capita pure alla Torres, ma l’ex Corsinelli grazia Venturi al 36’. Ripresa e la Torres sfiora il vantaggio con una spettacolare conclusione di Carboni che Venturi devia in corner. Lonardi ridesta il Ravenna al 59’ ma conclude fuori. Mandorlini forza i tempi all’ora di gioco: fuori Spini, Maggio e Vinicius, dentro Fischnaller, Casiraghi e Orellana. Quest’ultimo al 62’ si destreggia in area e calcia in lob con il sinistro: palla contro la traversa e sul gomito destro di Zaccagno, che poi la smanaccia a cavallo della linea. Per l’assistente Morotti di Bergamo la palla era dentro. Proteste furibonde dei sardi e Fvs: la tv (non essendoci telecamere in linea) non chiarisce, quindi resta la decisione del campo. Il Ravenna invoca un rigore per un contatto Nunziatini-Fischnaller: Manzo va al monitor ma non cambia idea. Il rigore lo concede subito dopo alla Torres per fallo di mano in mischia di Duca. Seconda card in due minuti per Mandorlini, ma il rigore resta e Scotto fa 1-1 al 74’. La Torres ne cambia tre, Mandorlini butta dentro pure Soleri per Duca e alla fine la vince. Minuto 87: contropiede Torres con Zecca e palla per Bunino, spalle alla porta a 5 metri da Venturi. L’attaccante sardo perde palla e scatena il contropiede giallorosso. Sul cross di Donati, lo stesso Bunino fa una sciocchezza di testa, Zecca fa peggio e offre a Soleri, sul cui tiro, l’ex Fischnaller mette il destro e firma il gol da 3 punti per il Ravenna. Che triplicherà al 92’ con un contropiede di Casiraghi concluso da un meraviglioso destro all’incrocio.