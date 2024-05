Il Ravenna spera che sia la Lnd a sospendere i play-off in attesa del Coni

Il Ravenna vede la fumata del Collegio di garanzia del Coni di colore grigio. E spera che oggi la Lega Nazionale Dilettanti decida di prendere la situazione in pugno e di sospendere i play-off del Girone D in attesa dell’udienza e della successiva sentenza del Coni, che dovrebbero avvenire la prossima settimana. «In pratica - commenta il diesse Andrea Grammatica - il presidente del Collegio dice che non può decidere da solo ma deve convocare il collegio data la delicatezza della situazione, ed implicitamente invita la Lnd a rinviare tutto a dopo l’udienza. Noi ci auguriamo che una decisione in merito allo slittamento della data dei play-off venga ufficializzata domani (oggi, ndr)».

Il comunicato del Ravenna

Prima del comunicato del presidente del Collegio di Giustizia del Coni, Vito Branca, il Ravenna aveva preso posizione con un comunicato emesso alle 18.30: «La società comunica che ieri (mercoledì, ndr) ha ricevuto notifica di deposito da parte dello Studio Legale Cornazzani, patrocinante il Forlì Football Club, del ricorso presentato dalla società biancorossa al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, riguardante la vertenza relativa alla gara Carpi-Forlì del 21 aprile. Al riguardo la società ha dato incarico di procedere con quanto necessario al fine di tutelare gli interessi di Ravenna Fc 1913. In virtù delle pesanti ripercussioni che l’esito di detto procedimento potrebbe avere sulla classifica del campionato di Serie D Girone D e con l’approssimarsi della prima gara dei play-off, la società auspica un’immediata sospensione delle competizioni nell’attesa che il Collegio si pronunci».

Dal campo

Nel frattempo il Ravenna si allena regolarmente a Glorie come se domenica si dovesse giocare normalmente. In semifinale, quando questa si giocherà, Gadda non avrà a disposizione Esposito, che è stato squalificato dopo l’ammonizione rimediata domenica contro l’Imolese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA