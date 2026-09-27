Il Ravenna spazza via il Gubbio e continua l’ìnseguimento allo Spezia: in gol Lonardi e Rabbi. Sullo 0-0 rigore fallito da Esposito

RAVENNA (4-3-3): Venturi; Donati, Zaro, Esposito, Bani; Tenkorang, Lonardi (18’ st Vinicius), Duca (18’ st Viola); Da Pozzo (33’ st Casiraghi), Rabbi (33’ st Soleri), Maggio (18’ st Spini). In panchina: Ciardi, Stagni, Solini, Ilari, Calandrini, Orellana, Bianconi. Allenatore: Andrea Mandorlini.

GUBBIO (4-3-1-2): Bagnolini; Podda (13’ st Cesari), Baroncelli, Barry, Barani; Rosaia, Di Noia (32’ pt Baldini), Zallu; Cardascio (13’ st Fazzi); Spina (33’ st Piomboni), La Mantia (33’ st Beretta). In panchina: Marson, Barbanera, Zorzetto, Signorini, Pinato, Ferrini. Allenatore: Domenico Di Carlo.

ARBITRO: Vogliacco di Bari.

RETI: 10’ pt Lonardi, 52’ pt Rabbi (rig.).

AMMONITO: Barani.

NOTE: Spettatori 4.077. Angoli 8-3 per il Ravenna.

Il Ravenna supera 2-0 il Gubbio, allunga a 523 minuti la striscia di imbattibilità e resta al secondo posto a -2 dallo Spezia, che in serata ha vinto 1-2 a Pescara. Si profila un duello tra Spezia e Ravenna, con la Reggiana che a Perugia perde imbattibilità e contatto. Il Ravenna contro il Gubbio l’ha chiusa subito. Minuto 9: il disastroso Barry stende Da Pozzo all’ingresso dell’area. Rigore nettissimo e sul dischetto si presenta capitan Esposito: destro incrociato a mezza altezza che Bagnolini respinge. Palla in angolo, che il Ravenna batte corto. La palla arriva al limite a Lonardi: destro a giro che entra a fil di palo. Dominio giallorosso per tutto il primo tempo, con palo di Tenkorang e secondo rigore all’ultimo secondo per una trattenutina del solito Barry su Rabbi. Lo stesso Rabbi fa 2-0 e ripresa in cui c’è tempo per un secondo palo (esterno) di Maggio e un controllo sereno, da grande squadra, del Ravenna.