Il Ravenna sorride: dopo un mese riecco Rrapaj

Pasta di capitano. Penalizzato dal permalosissimo arbitro del match di Carpi, per Paolo Rrapaj è finalmente arrivato il momento di tornare in campo. Troppo importante, del resto, è l’apporto del centrocampista giallorosso per potervi rinunciare, anche se toccherà presumibilmente ad un giocatore in gran forma come Alluci o Campagna lasciargli il posto nell’undici titolare a Corticella.

Attesa dura

Nonostante ciò, vicino alla classifica del Ravenna ci sono tre lettere V in corrispondenza delle ultime tre gare giocate. «È stata dura - ricorda Rrapaj - trascorrere in pratica un mese senza partite, vedere i compagni da fuori e non poterli aiutare mi ha fatto soffrire senza dubbio. Ho cercato di aiutarli per quanto possibile in settimana e mi sono sempre allenato al massimo, aspettando di poter tornare finalmente in campo. Però ero sicuro che la squadra non avrebbe risentito della sconfitta di Carpi perché siamo un gruppo dalla grande mentalità, il campo ha confermato la mia convinzione ed i risultati sono arrivati di conseguenza».

Rischi concreti

Ora il Ravenna è atteso da una serie di tre gare contro squadre pericolanti: «Le ultime partite, e non è una novità per me, saranno tutte complicate perché le squadre che debbono salvarsi si esprimono sempre a livelli notevoli di rendimento e agonismo. Comunque anche noi siamo in lizza per qualcosa di molto importante e daremo il massimo per vincere queste gare, non dipenderà purtroppo solo dal Ravenna per quello che riguarda il primo posto in classifica ma cercheremo sempre di fare il massimo possibile».

Dal campo

Giallorossi in campo domani a Corticella contro il Progresso (ingresso 10 euro) senza Magnanini e Pavesi, con quest’ultimo che nella migliore delle ipotesi tornerà in campo a fine settembre.

Invece tornano Marino e Rrapaj in campo, mentre Rossi sarà in panchina. Per la sostituzione del mancino ferrarese si candidano Spezzano e Gobbo, a centrocampo ci saranno forzatamente un paio di cambi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA