Il Ravenna si unisce al Forlì e chiede a Lnd e a Coni di sospendere il via dei play-off di Serie D Girone D

In giornata era attesa una “replica” della Serie D alla richiesta fatta dal Forlì al Coni di sospendere i play-off del Girone D. Ma la Serie D ha per ora deciso di non decidere, in attesa che il Coni fissi l’udienza dopo il ricorso del Forlì. Temendo che il Coni possa fissare l’udienza solo la prossima settimana, alle 18.30 di oggi il Ravenna ha pubblicato un comunicato, unendosi alla richiesta del Forlì. Ecco il testo: “Il Ravenna che ieri ha ricevuto notifica di deposito da parte dello Studio Legale Cornazzani, patrocinante il Forlì Football Club, del ricorso presentato dalla società biancorossa al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, riguardante la vertenza relativa alla gara Carpi-Forlì dello scorso 21 aprile. Al riguardo la società ha dato incaricato di procedere con quanto necessario al fine di tutelare gli interessi di Ravenna Football Club 1913. In virtù delle pesanti ripercussioni che l’esito di detto procedimento potrebbe avere sulla classifica del campionato di Serie D Girone D e con l’approssimarsi della prima gara dei play-off, la società auspica una immediata sospensione delle competizioni nell’attesa che il Collegio adito si pronunci”.