Il Ravenna si porta avanti con i lavori: il prossimo anno sedute solo a Glorie?

Il campionato deve finire, i play-off del Ravenna cominceranno tra un mese, il futuro giallorosso però è già cominciato. Da tempo per quanto riguarda le intenzioni della società a proposito dello stadio Benelli e delle migliorie in arrivo già concordate con l’Amministrazione Comunale, ma la novità è che dalla prossima stagione tutta l’attività della prima squadra potrebbe essere concentrata sul rinnovato Centro Sportivo di Glorie, anche perché il progetto della cittadella in zona Mattei prevede tempi piuttosto lunghi.