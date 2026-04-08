Il Ravenna si porta avanti con i lavori: il prossimo anno sedute solo a Glorie?

Il campionato deve finire, i play-off del Ravenna cominceranno tra un mese, il futuro giallorosso però è già cominciato. Da tempo per quanto riguarda le intenzioni della società a proposito dello stadio Benelli e delle migliorie in arrivo già concordate con l’Amministrazione Comunale, ma la novità è che dalla prossima stagione tutta l’attività della prima squadra potrebbe essere concentrata sul rinnovato Centro Sportivo di Glorie, anche perché il progetto della cittadella in zona Mattei prevede tempi piuttosto lunghi.

Incontri decisivi

Nulla è ancora ufficiale, ma come spiega l’amministratore delegato Paolo Scocco i primi passi sono già stati compiuti: «Ci sono in programma a breve - dice Scocco - incontri con le Amministrazioni Comunali di Ravenna e Bagnacavallo. Con Ravenna si parlerà oltre che del Benelli, nel quale non appena termineranno le partite di questa stagione cominceranno i lavori per il nuovo terreno di gioco e l’aumento della capienza utilizzando parte del settore distinti, che del campo sportivo di Fosso Ghiaia che continuerà ad essere la sede designata di tutte le squadre del settore giovanile. Con l’Amministrazione di Bagnacavallo, poi, definiremo le modalità e i tempi di attuazione dei lavori sul terreno di gioco e anche le infrastrutture da ampliare, perché è intenzione di questa proprietà considerare il rinnovato Centro Sportivo di Glorie la casa stabile della prima squadra». Lavori in corso, insomma, ma anche in tempi possibilmente brevi, anche per evitare al Ravenna il pellegrinaggio in sede di allenamento di questa stagione, che dopo l’utilizzo di Glorie ha comportato lo spostamento a Pisignano e Faenza, oltre che al Benelli.

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