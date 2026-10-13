Il Ravenna si è fatto bello con la duttilità di Casiraghi

Ravenna Calcio
Daniele Casiraghi festeggia il suo primo gol in maglia Ravenna che ha dato il via al 3-1 sul Campobasso (Fiorentini)
Daniele Casiraghi festeggia il suo primo gol in maglia Ravenna che ha dato il via al 3-1 sul Campobasso (Fiorentini)

Dopo le prime amichevoli l’impressione che il posto davanti alla difesa avesse già trovato un proprietario era abbastanza chiara, visto l’impatto notevole che Vinicius aveva avuto sul mondo giallorosso. Il suo infortunio prematuro, però, aveva rimesso tutto in discussione e del resto le candidature per quella posizione in campo in casa giallorossa non mancavano. Anzi, quando sul finire del mercato è arrivato Daniele Casiraghi sono aumentate, dal momento che l’ex stella del Sudtirol nell’ultimo periodo aveva arretrato il suo raggio d’azione portandosi in mediana.

Ghiaccio rotto

In assenza di Vinicius, Casiraghi ha giocato come trequartista, mezzala o play. Nessun problema di vertigini, viste la sua grande esperienza e l’indubbia qualità, tuttavia il ritorno del brasiliano dal primo minuto e l’ottima prova fornita da Casiraghi contro il Campobasso, giocando da mezzala sinistra e palesando un grande affiatamento con Falbo e Maggio, dovrebbero avere tolto diversi dubbi sulle rispettive, future collocazioni. Casiraghi, da parte sua, dopo avere rivestito con successo i panni dell’uomo assist in precedenza, domenica ha tolto le castagne dal fuoco, conquistando e segnando il rigore che ha aperto la gara e spegnendo quindi il fuoco delle polemiche per la rete annullata a Zaro, che era sembrata tanto simile a quella negata a Pescara: «Sono contento di essermi sbloccato in fase realizzativa e soprattutto sono soddisfatto per la bella vittoria ottenuta dalla squadra. Dovevamo ripartire dopo la brutta giornata vissuta la domenica precedente e l’abbiamo fatto, anche perché la partita con il Campobasso era stata preparata veramente bene. Per quanto mi riguarda, sono arrivato a Ravenna alla fine di agosto e non credo di essere ancora al top della forma in questo momento, ma conto di arrivarci davvero presto. Quanto al rigore, dopo averlo conquistato ho chiesto di batterlo perché me lo sentivo e ringrazio quindi Rabbi, che aveva segnato dal dischetto due settimane prima, per avermelo lasciato».

Crescere per lo Spezia

Dal triplice fischio che ha ufficializzato il 3-1 sul Campobasso tutta l’attenzione della piazza giallorossa è già stata deviata sull’arrivo dello Spezia capolista, che sarà sostenuto da 500 tifosi, il massimo previsto nel settore ospiti: «Sarà una grande sfida - conclude Casiraghi - anche se arriva molto presto per assegnarle un’importanza ancora maggiore. A parte la forza dello Spezia, comunque, bisogna dire che ogni partita però è difficile a partire da quella appena giocata con il Campobasso. è importante essere consapevoli che possiamo fare meglio, il Ravenna ha valori importanti e deve crescere ulteriormente».

Tifosi da Spezia

A proposito di tifosi ospiti, la partita è stata considerata dal Viminale caratterizzata da profili di rischio, ma le misure individuate non sono particolarmente restrittive: vendita dei tagliandi ai soli residenti nelle province della Spezia e di Massa-Carrara, esclusivamente per il settore ospiti, con divieto di cessione del biglietto. Rafforzati i servizi di stewarding, prefiltraggio e filtraggio.

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