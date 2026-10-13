Il Ravenna si è fatto bello con la duttilità di Casiraghi

Dopo le prime amichevoli l’impressione che il posto davanti alla difesa avesse già trovato un proprietario era abbastanza chiara, visto l’impatto notevole che Vinicius aveva avuto sul mondo giallorosso. Il suo infortunio prematuro, però, aveva rimesso tutto in discussione e del resto le candidature per quella posizione in campo in casa giallorossa non mancavano. Anzi, quando sul finire del mercato è arrivato Daniele Casiraghi sono aumentate, dal momento che l’ex stella del Sudtirol nell’ultimo periodo aveva arretrato il suo raggio d’azione portandosi in mediana.