Il Ravenna scalda i cuori: gli abbonamenti a gonfie vele

I giallorossi hanno grandinato 28 reti (tredici nel primo tempo e quindici nella ripresa) nonostante il sole sulla volonterosa e assolutamente ultradilettantistica Rappresentativa Alto Savio. La parte del leone l’ha fatta Spini, esterno schierato come seconda punta che ha realizzato nella ripresa ben sei reti, tre invece quelle segnate da Ilari, anche per lui tutte nella ripresa.

La società giallorossa ha messso sotto contratto ieri Tommaso Di Marco, centrocampista classe 2002 che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito dal Torino prima alla Juve Stabia e poi alla Feralpi. Di Marco è un prospetto interessante: nella sua carriera ha giocato 69 partite in serie C dove ha segnato due reti e quattro apparizioni in B.

Per quanto riguarda i giocatori in prova, è vicino il tesseramento di Giulio Donati, che andrà così a completare il reparto difensivo, lasciando forse uno spiraglio per l’eventuale prestito di Onofri. Quanto a Okaka, infine, dopo quasi due anni lontano dai campi di gioco, la sua condizione ovviamente è tutta da ritrovare e difficilmente l’ex attaccante della Roma sarà pronto prima di ottobre.

