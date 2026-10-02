Il Ravenna saluta Baldassarre: il nuovo amministratore delegato è l’inglese Lee Greening

Il Ravenna ha salutato Mattia Baldassarre comunicando la composizione del nuovo cda. “Il consiglio di amministrazione del Ravenna Fc - si legge in una nota - riunitosi nella giornata di ieri, ha preso atto delle dimissioni di Mattia Baldassarre dalla carica di amministratore delegato e di componente del Consiglio. La decisione è parte di un percorso condiviso e concordato da tempo con la proprietà. Il club ringrazia Mattia Baldassarre per la visione, la competenza e la passione con cui ha guidato la società in questi anni, contribuendo in modo determinante al percorso che ha portato il Ravenna dalla Serie D ai vertici della Serie C, e gli augura i migliori successi per la nuova sfida. Il consiglio di amministrazione risulta ora composto dal Presidente Ignazio Cipriani, da Filippo Maisto, Paolo Scocco e Lee Greening».

Al 56enne inglese Lee Greening, CFO di Black Duck e manager con un’esperienza pluridecennale nella gestione finanziaria di aziende innovative del settore tecnologico a livello globale, è stata affidata la carica di amministratore delegato.