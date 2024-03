Il Ravenna sale a Budrio per dare un altro segnale forte

Il campionato va di fretta per santificare la Pasqua, il Ravenna obbedisce e oggi alle 14.30 viaggia a Budrio per inaugurare il nuovo campo sintetico del Mezzolara. Squadra, quella emiliana, sconfitta nel testa-coda di quattro giorni fa a Carpi, ma dopo aver tenuto il pari per un’ora abbondante e cedendo solo nel finale alla capolista, anche a causa di un gol stile pallamano. Attenzione, quindi, al Mezzolara al di là della sua classifica, però il Ravenna tutto carattere visto anche domenica scorsa può tornare al successo esterno e magari approfittare di qualche risultato a sorpresa delle dirette rivali.

Avversario difficile

Dovrà farlo, però, senza gli squalificati Marino, Rossi e Rrapaj, ma probabilmente con la sola novità di Agnelli rispetto al match con la Sammaurese, almeno per quanto riguarda l’undici iniziale. «Nelle ultime gare - spiega Massimo Gadda - il Mezzolara ha dato segnali di ripresa e sarà un avversario difficile, le ultime giornate poi hanno dimostrato che tutte le formazioni bisognose di punti hanno diminuito la forbice con le squadre ai primi posti. Già con la Sammaurese è stata dura e solo con un episodio l’abbiamo sbloccata, però è stata una prestazione positiva la nostra».

Il Ravenna potrebbe trovarsi meglio rispetto all’ultima partita perché l’avversario questa volta non dovrebbe soprattutto difendersi: «Il Mezzolara ha poche partite a disposizione per migliorare la sua classifica e me lo aspetto deciso a provare a vincere anche per iniziare bene sul suo nuovo campo. Noi dobbiamo adattarci a tutto però, anche a giocare sulla piazza del mercato, perché è troppo importante per noi in questo momento».

La formazione

Gadda schiererà il Ravenna con il 3-4-1-2: Cordaro; Agnelli, Esposito, Magnanini; Calandrini, Campagna, Alluci, Mancini; Nappello; Tirelli, Diallo.