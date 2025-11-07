Il Ravenna sabato al Benelli contro la Torres. Marchionni: “Ci siamo preparati a livello mentale”

Dopo i tre punti nel big-match contro l’Ascoli, il Ravenna sabato (ore 17.30) torna al Benelli per ospitare una Torres in grave difficoltà e fresca dell’esonero del tecnico Pazienza. Oggi i sardi saranno guidati dal vice Marco Sanna in attesa di una decisione definitiva per la panchina. “Penso che la Torres verrà a fare una buona partita – ha detto alla vigilia il tecnico giallorosso Marco Marchionni - perchè ha giocatori importanti ma evidentemente anche problemi, vista la classifica attuale. Noi abbiamo preparato la partita anche a livello mentale e abbiamo grandi margini di miglioramento anche se 30 punti in dodici partite non si fanno per caso”.