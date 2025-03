Il Ravenna recupera anche Ilari e Mereghetti

Tutti o quasi. Gli allenamenti della settimana che porta al big-match di Forlì sono iniziati praticamente al completo in casa Ravenna. L’unico assente è il giovane difensore Drapelli, mentre dopo lunghi stop sono rientrati in gruppo gli ultimi due arrivati: Ilari e Mereghetti. Il difensore, infortunatosi appena sbarcato dal San Marino e mai utilizzato, è quindi ora a pieno titolo nella rosa giallorossa e non è impossibile possa essere convocato per domenica. Discorso analogo per l’ex centrocampista del Lecco, anche se la sua condizione attuale non può essere ottimale. Quanto allo schieramento, la rosa offre a Marchionni tante opportunità ma alla fine il sistema di gioco sarà o il 3-4-1-2 o il 3-5-2.

