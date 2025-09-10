Il Ravenna re del gol deve ringraziare il suo centrocampo

In medio stat virtus, dicevano a Roma qualche secolo fa. Può dirlo al momento anche il Ravenna Football Club, perché fino a questo momento del campionato, le sei reti segnate sono da ascrivere quasi totalmente ai centrocampisti, mentre del resto della rosa ha siglato una volta il solo Motti. Sempre per quanto riguarda l’attacco giallorosso va però detto che nella classifica degli assist-man al primo posto c’è Spini, con tre passaggi decisivi, mentre parlando di classifica cannonieri del girone B il Ravenna è primo pure lì, assieme a due punte come Cuppone e Nepi, grazie alle due doppiette di Tenkorang. Quattro reti, quelle dell’esplosivo centrocampista arrivato in prestito, che sarebbero potute anche diventare di più se una delle due occasioni capitategli nel primo tempo di Forlì fosse stata sfruttata. Un attacco, comunque, quello giallorosso, che è il migliore del girone B col Campobasso e il sesto dell’intera Serie C (solo Catania, Trapani, Union Brescia, Casertana e Vicenza han fatto meglio).