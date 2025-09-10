Il Ravenna re del gol deve ringraziare il suo centrocampo

In medio stat virtus, dicevano a Roma qualche secolo fa. Può dirlo al momento anche il Ravenna Football Club, perché fino a questo momento del campionato, le sei reti segnate sono da ascrivere quasi totalmente ai centrocampisti, mentre del resto della rosa ha siglato una volta il solo Motti. Sempre per quanto riguarda l’attacco giallorosso va però detto che nella classifica degli assist-man al primo posto c’è Spini, con tre passaggi decisivi, mentre parlando di classifica cannonieri del girone B il Ravenna è primo pure lì, assieme a due punte come Cuppone e Nepi, grazie alle due doppiette di Tenkorang. Quattro reti, quelle dell’esplosivo centrocampista arrivato in prestito, che sarebbero potute anche diventare di più se una delle due occasioni capitategli nel primo tempo di Forlì fosse stata sfruttata. Un attacco, comunque, quello giallorosso, che è il migliore del girone B col Campobasso e il sesto dell’intera Serie C (solo Catania, Trapani, Union Brescia, Casertana e Vicenza han fatto meglio).

Il Ravenna guarda avanti e proverà a risolvere due situazioni tattiche, quella di una difesa molto forte ma distratta nei finali di partita e di un attacco che aspetta come l’acqua nel deserto Luciani e forse Okaka. Detto questo, bisogna comunque specificare che Spini non ha certo deluso fino a questo momento, anzi nel primo tempo contro il Bra è stato l’unico a cercare la porta con insistenza e anche con una certa pericolosità. Pierluca Luciani, però, non a caso è stato il colpo più importante, complicato e anche costoso del ricco mercato del Ravenna, perché è un uomo che può sempre risolvere le partite e fare quasi reparto da solo, anche se qui c’è un Motti che ha già fatto vedere che il salto di categoria se l’è bevuto come un bicchiere d’acqua. Luciani dovrebbe entrare a meno di sorprese per la prima volta nell’elenco dei convocati sabato a Latina contro il Guidonia e potrebbe magari giocare dall’inizio con il Perugia.

Quanto ad Okaka, già all’inizio del ritiro nessuno in società si aspettava di vederlo pronto per un minutaggio consistente prima di ottobre, però il lieve acciacco della scorsa settimana andrà comunque gestito nell’ottica della sua messa in moto. L’indiziato numero uno per fare comunque posto a quel punto sarebbe Spini, che tuttavia è sempre stato un fattore finora e potrebbe giostrare anche da esterno o trequartista, soluzione quest’ultima già vista nel campionato scorso con Guida soprattutto quando c’era un risultato da recuperare. L’abbondanza è un problema che il tecnico giallorosso Marchionni non ha avuto nello scorso torneo e che adesso invece esiste e peraltro è bene accetta, fino a che punto lo scopriremo solo vivendo.