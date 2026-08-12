Il Ravenna raddoppia le amichevoli allo stadio Todoli: stasera il Cervia United, domani i giapponesi della Jufa

Aspettando di piazzare due acquisti di peso sul mercato estivo, il Ravenna piazza due amichevoli ravvicinate, entrambe allo stadio Todoli di Cervia. I giallorossi, infatti, oggi affronteranno il Cervia United (fischio di inizio alle ore 20 e non più alle 18 come previsto inizialmente) e domani alle ore 18.30, nella stessa sede, scenderanno in campo contro la Jufa, una selezione dei migliori universitari del Giappone. Si tratta di una squadra che tradizionalmente trascorre una parte dell’estate in Romagna e anche anno scorso ha fatto tappa in Romagna, pareggiando 1-1 in amichevole contro il Cesena.