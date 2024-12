Il Ravenna è ai quarti di finale della Coppa Italia di serie D, grazie alla vittoria per 2-1 ottenuta a Castelfidardo contro la squadra di casa grazie alle reti di Drapelli di testa (ancora decisivo, come a Lentigione) e di Calandrini. I giallorossi affronteranno al Benelli il 18 dicembre prossimo il Cjarlins Muzane, che ha sconfitto per 3-0 le Dolomiti Bellunesi.