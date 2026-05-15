Il Ravenna pesca un osso durissimo: la Salernitana e gli incroci roventi con Mandorlini

Al di là dell’esito del sorteggio, la buona notizia è che la porta della Salernitana (in campo all’Arechi domenica 17 alle 20, e 20.45 al Benelli mercoledì), forse la peggiore avversaria da affrontare in questo frangente, almeno non sarà difesa da Maniero. Il Ravenna e il suo popolo, infatti, mercoledì sono andati a dormire aspettando di fare sogni d’oro, ma è lecito che per qualcuno siano stati intervallati ad un incubo, sotto forma del portiere del Cittadella. La qualificazione dei giallorossi, del resto, è stata in bilico fino al minuto 96 del match di ritorno soprattutto per le prodezze di Maniero, mentre nel complesso delle due gare la superiorità giallorossa era stata evidente. Evidente ma alla fine concretizzata solo in due pareggi che hanno comunque sollecitato qualche riflessione e convinto ulteriormente che il miglior Ravenna è quello che fa la partita e colleziona occasioni da rete. Cosa che difficilmente sarà possibile nel secondo turno dei play-off nazionali, in pratica i quarti di finale della Serie C però l’indirizzo tattico giallorosso ormai è quello, lo schieramento di Andrea Mandorlini chiaro e quadrato, di conseguenza bisogna andare avanti su quella strada e percorrerla finchè non si dovesse trovare un avversario comunque superiore.