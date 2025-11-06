Il Ravenna non si pone limiti. Braida: “Il mercato? Non ci faremo trovare impreparati”

Sul Ravenna che veleggia sempre molto in alto nella classifica del girone B, su vette poco immaginate ad inizio stagione, vigila la saggezza assoluta di Ariedo Braida. Il vicepresidente giallorosso, già direttore sportivo di top club europei e adesso coinvolto in modo imprevedibile e totale nella nuova avventura con il Ravenna, non manca mai alle partite e allo stesso tempo dispensa consigli e istruzioni preziose a tutte le componenti della società. Non fanno ovviamente eccezione i calciatori, che quasi ripetendo i concetti cardine di quello che è una specie di mantra che arriva da Braida ripetono sempre all’unisono che la classifica al momento conta il giusto e che bisogna sempre volare bassi.