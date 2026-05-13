Il Ravenna non ha nessuna voglia di anticipare le vacanze estive

Serata da ultima spiaggia al Benelli, del resto è il fascino dei play-off a dettare emozioni con quel che segue. Una spiaggia al momento più lontana per il Cittadella che per il Ravenna, stando a quello che ha detto la gara di andata dove i giallorossi sono sembrati superiori ai granata ma si sono messi inizialmente nei guai da soli con un patatrac e una successiva incertezza. Cose che naturalmente il Ravenna dovrà evitare questa sera, quando tra l’altro sicuramente non dovrà considerare di avere due risultati su tre a disposizione, con il rischio magari di vivere il finale di partita con il cuore in gola.