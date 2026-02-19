Il Ravenna nel ritorno ha tirato il freno a mano

E’ molto presto per pensare ai play-off, ma il distacco dall’Arezzo suggerisce di prendere già in considerazione il piazzamento finale. Certamente fra i primi tre, a meno di un crollo clamoroso che porterebbe il Ravenna ad un quarto posto che adesso dista ben 13 punti. Ai giallorossi, quindi, basterebbero 17 punti sui 30 ancora in palio per arrivare terzi, ma solo se per assurdo la Next Gen facesse l’en plein. Quindi, il focus attuale è chiaramente di mantenere quel secondo posto che permetterebbe al Ravenna di entrare in scena solo ai quarti di finale, secondo turno dei play-off nazionali (sempre andata e ritorno e come testa di serie), evitando i primi due scontri dei play-off del girone B e il primo di quelli nazionali. Giungendo terzo, invece, la squadra del presidente Cipriani giocherebbe il primo turno del play-off nazionale, in pratica gli ottavi di finale. La vittoria sulla Juventus Next Gen è stata la terza, sempre ottenuta al Benelli, di un girone di ritorno che al momento non ha rispettato le aspirazioni del Ravenna dopo l’eccezionale rendimento di un’andata guastata soltanto in extremis dalla sconfitta di Pesaro.