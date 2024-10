Il Ravenna ha scelto Marchionni

Il dopo Antonioli in casa giallorossa è trascorso all’insegna dell’incertezza e degli incontri, che si sono svolti a Milano e non a Ravenna. Nel tardo pomeriggio, dopo che la squadra aveva già terminato a Glorie un allenamento solo atletico guidato dal preparatore atletico Matteo Tozzi, il dado è stato tratto: a meno di impreviste e imprevedibili sorprese, il compito di rialzare il Ravenna per provare a condurlo il più in alto possibile spetterà a Marco Marchionni. La scelta del nuovo allenatore sarà però ufficializzata solo oggi dopo le firme sul contratto: per questo permane ancora un alone di mistero. Di sicuro in panchina non siederanno né Atzori, né Bonazzoli, che erano in tribuna 10 giorni fa per Imolese-Ravenna ma che non sono mai stati contattati dal club giallorosso.

