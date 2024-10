Il Ravenna ha esonerato Mauro Antonioli dopo il pareggio contro lo United Riccione

Il pareggio deludente di Cattolica contro lo United Riccione causa il primo vero terremoto in casa Ravenna. Infatti la proprietà ha deciso: Mauro Antonioli è arrivato al capolinea della sua avventura con i giallorossi ed è stato esonerato. Queste le sue parole qualche ora fa nella pancia dello stadio Calbi dopo l’1-1: «Non sono contento, perché eravamo qui per cercare di vincere e dopo il vantaggio abbiamo preso un gol su angolo abbastanza evitabile. Poi siamo andati meglio nel secondo tempo rispetto al primo, anche passando al 4-4-2, però non siamo stati pericolosi. Vero che c’è tempo per recuperare terreno in classifica però evidentemente serve lavorare sempre e soprattutto dare qualcosa di più».