Il Ravenna ha deciso che farà un mini ritiro in vista dei play-off

Cristian Spini è stato senza dubbio uno dei migliori acquisti del mercato estivo. L’ex calciatore del Trapani si è subito distinto sia in veste realizzativa che di uomo assist, tenendo a lungo in piedi la baracca offensiva del Ravenna quando altri attaccanti stentavano o erano acciaccati. Da quando è sbarcato Fischnaller le impellenze realizzative si sono ridotte, ma Spini resta sempre una risorsa importante della squadra, anche e soprattutto nell’ottica dei play-off. In vista dei quali il Ravenna ha deciso per un mini-ritiro, durata e sede sono in via di definizione in questi giorni.