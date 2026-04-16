Il Ravenna ha deciso che farà un mini ritiro in vista dei play-off

Cristian Spini è stato senza dubbio uno dei migliori acquisti del mercato estivo. L’ex calciatore del Trapani si è subito distinto sia in veste realizzativa che di uomo assist, tenendo a lungo in piedi la baracca offensiva del Ravenna quando altri attaccanti stentavano o erano acciaccati. Da quando è sbarcato Fischnaller le impellenze realizzative si sono ridotte, ma Spini resta sempre una risorsa importante della squadra, anche e soprattutto nell’ottica dei play-off. In vista dei quali il Ravenna ha deciso per un mini-ritiro, durata e sede sono in via di definizione in questi giorni.

Multiuso

Spini ha prevalentemente giocato da esterno in una linea offensiva a tre prima di arrivare a Ravenna, poi è stato utilizzato quasi sempre come seconda punta ed a tratti nella veste di trequartista, in particolare quando si è trattato di cercare di rimontare o di vincere una partita. Di recente, poi, Spini ha eliminato in prospettiva la spada di Damocle di una squalifica per somma di ammonizioni, quindi si avvicina senza pensieri all’ultima di campionato e ai play-off, cosa che invece non riguarderà Rrapaj, Di Marco e Tenkorang. Ci sono buone possibilità di rivedere Spini in campo contro la Vis Pesaro. In quale veste, invece, si saprà solo nell’imminenza della partita: «Ho messo alle spalle la squalifica - dice Spini - e sono pronto per giocare sia sabato sera che nei play-off successivi. Sono tranquillo e come tutti penso che preparerò al meglio gli spareggi per la promozione».

I play-off... a Lume spento

Play-off che non saranno una novità per Cristian Spini, che li ha affrontati con il Lumezzane due stagioni fa, a sorpresa e uscendo al primo turno per mano del Legnago (0-1 in trasferta): «È stata un’esperienza singola ma è bastata per capire che si tratta di una situazione che non c’entra con quanto è successo in campionato, vedendo questo Ravenna e i miei compagni penso che li affronteremo comunque molto bene».

In ritiro