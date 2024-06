Il Ravenna guarda con curiosità ai primi giorni della prossima settimana

Movimenti, sopra e sotto traccia. Ma comunque movimenti, all’inizio del mese decisivo per le future sorti del Ravenna Fc. Lunedì, per cominciare, ci sarà il passo d’addio dell’attuale proprietà (4 promozioni, 2 retrocessioni) con la conferenza stampa di fine gestione del presidente Alessandro Brunelli. A breve giro di posta si dovrebbe conoscere la data del passaggio ufficiale di consegne con il gruppo che fa capo ad Ignazio Cipriani, con la firma che avverrà nello stesso studio notarile di Imola nel quale venne stipulato il preliminare.

Martedì interessante

Martedì invece ci sarà l’udienza del Collegio di Garanzia del Coni in merito al reclamo del Forlì, che è sempre stato attivamente spalleggiato dal Ravenna, sulla partita di Carpi, che in quel match schierò Tommaso Cecotti, che aveva scontato la sua giornata di squalifica contro la Pistoiese e, secondo il Forlì, una volta esclusa la Pistoiese dal campionato avrebbe dovuto saltare la gara successiva (quindi contro il Forlì, che però avrebbe dovuto fare lo stesso con Gaiola, che invece nella stessa gara di Carpi giocò titolare...). Quasi impossibile che il Coni possa andare contro Lnd e Figc, che in primo e secondo grado hanno dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il giocatore la sua pena l’aveva estinta e non può scontarla una seconda volta perché un club di cui lui non fa parte viene escluso dalla competizione.

Se al ricorso Forlì, il Ravenna guarda con curiosità e nulla più, martedì 4 giugno è la data di “chiusura” dei termini per l’iscrizione nei campionati professionistici. Quel giorno, quindi, si capirà se ci saranno subito posti “vacanti” tra i professionisti. Se qualcuno non dovesse presentare la documentazione, il posto andrebbe ad una società appena retrocessa dalla C (come accadde un anno fa con il Mantova, riammesso per la mancata iscrizione del Siena). Però potrebbero esserci squadre che si iscriveranno ma senza produrre tutti i documenti necessari. In questo il Ravenna potrebbe tornare in gioco per un eventuale nel ripescaggio (al momento il Ravenna è 2° nella graduatoria di Serie D, quindi 5° in classifica che potrebbe diventare 4° se di nuove squadre Under 23 si presenterà solo il Milan). Ma per questo, si dovrà attendere metà luglio.

Conferme e novità

Il nodo cruciale della categoria non tocca il settore giovanile: la nuova proprietà ha scelto Federico Turchetta (già allenatore delle giovanili) come responsabile della metodologia della parte agonistica. Più pesanti ma più urgenti da sciogliere i dubbi sullo staff della prima squadra. Resta possibile la permanenza di Andrea Grammatica, che nonostante quattro proposte dalla serie C si è riservato di attendere quella concreta del Ravenna, mentre non è scontata la presenza di Massimo Gadda, tentato dal Lentigione dopo la favolosa stagione giallorossa ma, soprattutto ancora non incontratosi con la prossima proprietà (probabilmente accadrà tra 4/5 giorni). Tra i possibili sostituti, inizia a circolare con insistenza il nome di Stefano Cassani, ex Victor San Marino visto al Benelli nei play-off. Se poi, da oggi a fine agosto, il Ravenna dovesse trovarsi in Serie C per grazia ricevuta, allora si penserà ad altro.

