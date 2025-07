Inizia oggi il mese di luglio, al quale come nell’immortale hit di Riccardo Del Turco i tifosi giallorossi vorranno tanto bene, perché sarà quello del ritorno in serie C. Per gradi, certamente, ma ormai scontato. Si partirà giovedì con la comunicazione da parte della Figc che Spal e Brescia sono escluse per iscrizione incompleta, poi il Ravenna avrà due settimane di tempo come l’Inter Under 23 per presentare domanda di ripescaggio e successivamente, una volta effettuati i controlli di rito della Covisoc (quelli della Lega Pro al Benelli sono già stati svolti) arriverà l’ufficialità della serie C in un girone B nel quale, al momento, l’unico dubbio è su quale Under 23 sarà presente tra Atalanta, Inter e Juventus.

Mercato in movimento

Nel frattempo il Ravenna non resta certamente con le mani in mano, perché l’ambiziosa e generosa proprietà Cipriani probabilmente non si accontenterà di un campionato di sola presa di contatto. Il direttore sportivo giallorosso Davide Mandorlini ha già piazzato il colpo relativo a Matteo Motti ma ovviamente al momento non si può certamente sbilanciare: “Non avendo ancora la certezza della categoria - dice - i calciatori non possono firmare, a ogni modo abbiamo trattative avviate in tutti i settori del campo”.

Arrivi e conferme

A livello di voci, questa è la situazione dei rinnovi rispetto alla passata stagione. In difesa restano Agnelli, Drapelli, Esposito e Onofri. A centrocampo invece Calandrini, Ilari, Rossetti e Rrapaj, davanti Zagrè. Come si può vedere, la difesa è già a buon punto ma si cerca ancora un colpo di categoria per affiancare Onofri ed Esposito: Silvestri resta sempre il primo obiettivo ma c’è una concorrenza temibile (Catania soprattutto) per ottenerlo dal Cesena, proprietario del cartellino del difensore centrale ex Trapani. Anche in mezzo la triade di categoria Ilari-Rrapaj-Rossetti, con Calandrini in rampa di lancio, offre buone prospettive, ma nel settore arriveranno ancora tre giocatori, due dei quali impiegabili sugli esterni nel 3-5-2 di Marchionni. Davanti, poi, con Motti al momento c’è solo il prospetto Zagrè, che comunque non pare un titolare possibile in serie C, e partiti Lo Bosco, Di Renzo (Aquila) e Guida (Heraclea) arriveranno tre nuovi attaccanti. Uno dovrebbe essere il cavallo di ritorno Mattia Tirelli, affermatosi proprio in giallorosso e decollato poi in C (Ascoli e Giana Erminio), ma ci sarà anche un colpo di nome (tipo alla Donnarumma, uno dei tanti in fuga da Terni). Infine c’è sempre lo svincolato ex Simone Saporetti che ha alcune offerte ma da tifoso giallorosso aspetterà ancora il Ravenna. A proposito di Carpi, al Ravenna piace anche il ravennate Cortesi, ancora però sotto contratto col Carpi e oggetto di un discreto mercato. Infine, il capitolo portiere: ne arriveranno due nuovi, lasciando a quel punto a Fresia e Galassi le opportunità di proseguire l’avventura altrove.