Il Ravenna fa le prove in vista dei play-off: oggi test a porte chiuse al Benelli contro l’Inter Under 23

Ultima fermata lungo la strada che porta ai play-off: oggi alle ore 18 al Benelli, il Ravenna affronterà l’Inter Under 23, squadra che ha chiuso al 12° posto nel Girone A. La gara si svolgerà a porte chiuse. Tra i giallorossi non verranno impiegati l’infortunato Rossetti e l’acciaccato Fischnaller, che domenica prossima dovrebbero essere presenti nel debutto ai play-off, mentre i recuperati Calandrini, Falbo e Solini potrebbero venire utilizzati per un minutaggio limitato. Il Ravenna, che si allenerà anche questa mattina, dopo il test con l’Inter avrà due giorni di riposo e riprenderà a lavorare martedì con il programma tipo della settimana che porterà al debutto di domenica in trasferta contro un avversario che verrà sorteggiato giovedì, all’indomani della chiusura del secondo turno dei play-off.