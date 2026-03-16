Il Ravenna fa il pieno di rimpianti dopo il pari in casa della Torres

Rammarico, rimpianto, rimorsi. C’era anche e soprattutto questo nel bagaglio del Ravenna di ritorno dalla Sardegna, perché se è vero che a partita vista il pareggio non ha assolutamente stonato è altrettanto reale che la vittoria giallorossa non sarebbe comunque risultata scandalosa. Il pari incassato nel recupero fa male al morale della truppa, non certo ad una classifica che ormai è scolpita nella roccia per il Ravenna: troppo superiori le prime due, troppo netto il vantaggio sulla quarta per essere messo in discussione il terzo posto.