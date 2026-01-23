Il Ravenna e un girone di ritorno al contrario

Il match in programma domani pomeriggio al Bruno Benelli tra il Ravenna e il Guidonia sarà uno di quelli ben poco banali. Per tanti e validi motivi. Si troveranno infatti di fronte due squadre a caccia di un riscatto perché in difficoltà in questo inizio di 2026, cosa che ha complicato la classifica di entrambe anche se, dopo tutto, si tratta pur sempre di neopromosse e protagoniste dell’ultima finale di Coppa Italia di Serie D. Neopromosse che si sono schierate ai nastri di partenza con più (Ravenna) o meno (Guidonia) ambizioni e che in questo momento storico sono a caccia della scintilla che le faccia ripartire di slancio per dimenticare i problemi evidenziati nell’anno solare 2026, essendo le due squadre affiancate al penultimo posto nella classifica del girone di ritorno con un punto, davanti alla sola Vis Pesaro, che non ne ha conquistato alcuno ma che ha giocato una partita in meno.