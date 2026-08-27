Il Ravenna è scatenato: ecco Rabbi e poi Parigi

La grande attesa dei tifosi giallorossi è terminata in un afoso pomeriggio di fine agosto, ma la notizia è che potrebbe non essere finita qui, anzi. Ieri il Ravenna ha ufficializzato l’ingaggio di Simone Rabbi dal Cittadella e il neo giallorosso si è già unito ai compagni nel pomeriggio a Glorie. Oltre a Rabbi, però, c’è sempre sull’uscio Casiraghi ma, clamorosamente a questo punto, anche Giacomo Parigi, obiettivo iniziale per l’attacco che pareva defilato per le lungaggini della trattativa ma, soprattutto, per l’opportunità di acquistare Rabbi. Invece anche Parigi resta nei piani giallorossi e già nelle prossime ore potrebbero esserci novità.

In questo modo il potenziale degli attaccanti centrali del Ravenna, fino a ieri circoscritto al capocannoniere Fischnaller, diventerà di valore assoluto e di conseguenza sul piano tattico si andrebbe verso un attacco a due con un’alternativa di lusso.