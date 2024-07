Il Ravenna e Paolo Rrapaj insieme anche nella prossima stagione

Il Ravenna ha ufficializzato il rinnovo del contratto della bandiera Paolo Rrapaj: «Il Ravenna Fc ha il piacere di comunicare di avere raggiunto l’accordo con Paolo Rrapaj per la sua permanenza in giallorosso anche nella prossima stagione. Anima del centrocampo giallorosso e grande trascinatore di tutta la squadra, Paolo Rrapaj nel campionato appena concluso ha collezionato 28 presenze impreziosite da 6 reti e 8 assist per i compagni. Nel Ravenna formato 2024-2025 ritrova il tecnico Mauro Antonioli, con cui aveva vinto il campionato 2016-2017 dimostrando, da quota under, tutto il potenziale che poi ha espresso in questi anni. La società augura a Paolo un caloroso in bocca al lupo in vista del prossimo campionato».