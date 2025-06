Il Ravenna e Onofri ancora insieme: in difesa può affiancarlo Silvestri

Un altro tassello fondamentale si va ad aggiungere al mosaico del Ravenna in Serie C. Aspettando le ufficialità, che potrebbero comunque già arrivare in settimana, dopo Adriano Esposito resterà infatti in giallorosso anche Matteo Onofri, probabilmente il migliore under della scorsa serie D che è parso certamente pronto per il salto di categoria. Per completare il terzetto difensivo da schierare nel 3-5-2 di Marchionni la società giallorossa cerca sempre di ingaggiare Luigi Silvestri, centrale di categoria di proprietà del Cesena e reduce dal prestito al Trapani ma la concorrenza è notevole, a cominciare dal Catania del tecnico Toscano, che proprio a Cesena vinse la C anche grazie alle prove di Silvestri e del bomber Corazza, altro oggetto del desiderio della compagine etnea. Sempre in difesa resterà a Ravenna anche Agnelli, in porta poi ci sarà almeno una novità. Davanti, infine, con Motti dovrebbe arrivare il cavallo di ritorno Tirelli e non sarebbe l’ultima novità del reparto offensivo del nuovo Ravenna.