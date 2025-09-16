Il Ravenna e la sabbia sul campo del Benelli: “Ma entro venerdì sarà tutto a posto”

Ravenna Calcio
Donati in azione contro il Bra (Fiorentini)
Donati in azione contro il Bra (Fiorentini)

Chi ha assistito alle partite interne del Ravenna, in particolare all’ultima giocata contro il Bra, si sarà sicuramente accorto che in alcune situazioni dal terreno del Benelli si è alzata della sabbia. Niente di clamoroso o che abbia disturbato le due squadre, però un dato di fatto che deve essere inquadrato nei lavori di ristrutturazione di un terreno di gioco che a fine stagione sarà completamente rinnovato.

Nel frattempo, però, c’è anche una giustificazione a quelle tracce di sabbia, come spiega il direttore sportivo giallorosso Davide Mandorlini: «Venti giorni fa era stato fatto un trattamento contro la gramigna e in generale le erbacce che potevano danneggiare il campo, che poi è stato tra seminato e sabbiato. Però subito dopo ci sono stati alcuni giorni di pioggia e di abbassamento delle temperature che hanno rallentato la crescita dell’erba nuova. Siamo convinti che in occasione della partita con il Perugia lo stato del terreno sarà migliore».

Mandorlini illustra poi i lavori fino a questo momento effettuati: «Gli interventi compiuti sul campo del Benelli a partire da questa estate hanno riguardato soprattutto il sottosuolo e lo stato del terreno di gioco non sarà, come è successo qualche volta nelle scorse stagioni, ai limiti dell’impraticabilità, perché rispetto al passato ora ha le caratteristiche di essere comunque più drenante».

