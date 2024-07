Il Ravenna di Cipriani ha riacceso la passione dei tifosi

Bagno di folla per il nuovo Ravenna, salutato ieri a Glorie, in occasione del secondo allenamento della stagione, da un centinaio di tifosi, in maggioranza rappresentanti della Curva Mero. A fine seduta, l’acclamato presidente Ignazio Cipriani, che era presente anche ieri al centro sportivo di Glorie insieme al direttore generale Paolo Scocco e al direttore sportivo Davide Mandorlini, è andato a salutare tutti sotto la tribunetta. La nuova proprietà ha riacceso la passione, come testimoniato dalla campagna abbonamenti: 416 tessere in tre giorni (ieri ne sono state staccate 68) fanno dire che il traguardo delle 820 di un anno fa sarà migliorato.

