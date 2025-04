Il Ravenna deve vincere i play-off per sperare nel ripescaggio in C

Intanto, come si liberano i posti in Serie C? Quest’anno sono già sparite due società, Taranto e Turris, già classificate agli ultimi due posti nel Girone C a quota 0 e che quindi non libereranno posti per i ripescaggi. Al momento (ma in Serie C le sorprese sono sempre dietro l’angolo...) appaiono a rischio sparizione altri tre club: la Lucchese nel Girone B, il Foggia e il Messina nel Girone C. Per liberare posti utili al Ravenna serve che almeno due delle tre squadre si salvino (Foggia e Lucchese potrebbero salvarsi domenica, il Messina non è neppure certo di disputare i play-out). In caso di salvezza, poi queste società dovrebbero presentare richiesta di iscrizione alla Serie C entro il 6 giugno ma non superare i controlli successivi di Covisoc e Figc. Come accadde nell’estate 2024 all’Ancona. Che il 4 giugno presentò la domanda di iscrizione poi bocciata in quanto mancavano quasi tutti i documenti necessari: al suo posto venne inserito in Serie C il Milan Futuro. Se l’Ancona non avesse presentato domanda di iscrizione, sarebbe stata riammessa la Recanatese, la migliore tra le retrocesse del Girone B 2023-2024. Ecco: se chi, tra Lucchese, Foggia e Messina, pur salvandosi non presenterà domanda di iscrizione entro il 6 giugno libererà posti ma solo per le squadre retrocesse dalla Serie C alla Serie D in questa stagione. Ciò significa che solo nella seconda metà giugno (quando i controlli Covisoc saranno terminati) il Ravenna dovrà vivere nel limbo. Ma prima di tutto dovrà vincere i play-off.

© RIPRODUZIONE RISERVATA