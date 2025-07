Il Ravenna ha annunciato il rinnovo annuale del difensore centrale Adriano Esposito, che giocherà in giallorosso anche nella stagione 2026. “La guida della nostra retroguardia - si legge nella nota del lcub - il giocatore con più minuti sulle spalle (3390 minuti) e con più titolarità in rosa, resta con noi per la terza stagione consecutiva”.