Il Ravenna chiude la porta con la coppia Galassi-Fresia

No Cordaro no party? Non è proprio così, anzi. La nuova proprietà del Ravenna aveva proposto al giovane portiere un contratto molto interessante e pluriennale in caso di promozione però, alla luce dei tentennamenti e del rinvio della decisione, Davide Mandorlini si era cautelato da tempo tenendo in caldo altre piste.

Doppia novità

E così, quando Cordaro ha comunicato di avere deciso per il salto in serie C con una meta a sorpresa (Pergolettese, con cui ha firmato martedì un contratto fino al 2026) che profuma tanto di logistica familiare, Mandorlini ha chiuso due acquisti, entrambi classe 2005: Matteo Galassi e Gabriele Fresia. Galassi, cesenate doc, è cresciuto nel settore giovanile bianconero, dove ha lasciato buoni ricordi, e nello scorso campionato di D era titolare nell’Adriese. Tante le reti incassate nella modesta squadra veneta, ma le cronache parlano comunque di un buon rendimento costante del nuovo portiere giallorosso. Galassi, tuttavia, dovrà aspettare il Consiglio Federale di oggi per capire se passerà o meno la riforma chiesta dal ministro Abodi che prolunga il vincolo con i calciatori dei Settori Giovanili. In quel caso, Galassi non sarebbe svincolato ma legato ancora per un anno al Cesena, che tuttavia potrebbe comunque prestarlo o cederlo al Ravenna. Nel caso, Galassi si giocherà il posto col pari età Gabriele Fresia, che per accettare l’offerta del Ravenna ha rinunciato ad una trattativa già a buon punto con la Luparense. Fresia è cresciuto nel Finale Ligure ed è stato poi acquistato dalla Sampdoria, che l’ha prestato nelle ultime due stagioni al Vado, squadra con la quale (e con l’altro neo ravennate Lo Bosco) ha vinto i play-off del girone A. Fresia ha giocato un ottimo campionato con l’exploit più significativo contro la Sanremese, partita conclusa anzitempo per un infortunio che pareva grave ma che è stato poi fortunatamente ridimensionato.

Restyling

Nella confezione stampa che Ignazio Cipriani terra giovedì 4 luglio in mattinata verranno probabilmente presentate anche le operazioni di restyling del Benelli. Saranno sia esterne, in particolare lato curva Mero, che interne, con nuovi seggiolini e zona hospitality tra le altre cose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA