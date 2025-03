Sabato al Benelli con Teramo già sullo sfondo. Non sono affatto giorni banali, quelli che aspettano il Ravenna che oggi alle 17.30 ospita lo Zenith Prato nell’anticipo dovuto alla finale in programma mercoledì prossimo contro il Guidonia. Parola d’ordine, come sempre: una partita alla volta. Perché alla vigilia, pur se non immediata vista la prossima sosta del campionato, del big match di Forlì, il Ravenna non può assolutamente trascurare uno Zenith in chiara ripresa che ha vinto le ultime tre partite in trasferta. Detto questo, è chiaro che i giallorossi vogliono un solo risultato, però la vicinanza di due finali come Teramo e Forlì potrebbe indurre anche ad una gestione molto attenta delle forze. In campo ma non solo, perché ad esempio rischiare oggi il diffidato Esposito, forse il più insostituibile dell’intera rosa, sembrerebbe un azzardo. Anche Onofri è diffidato ed è in chiara ripresa dopo lo stiramento, con tutta probabilità tornerà in campo nella finale di Coppa.