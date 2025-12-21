Il Ravenna campione d’inverno per chiudere un 2025 da favola

Il Natale 2025 il Ravenna lo trascorrerà in famiglia e anche in testa alla classifica, alla luce del pareggio (1-1) dell’Arezzo ieri pomeriggio sul campo della Torres, in rimonta e con miracolo di Venturi al 90’.

L’aria resta quindi molto salubre, soprattutto alla luce della categoria ritrovata dopo molto tempo e delle aspettative probabilmente meno ambiziose della vigilia, anche se la proprietà non ha mai nascosto obiettivi importanti fin dal proprio insediamento. All’attivo della formazione di Marchionni c’è un girone di andata decisamente positivo, con tredici vittorie, due pareggi e tre sconfitte e l’impressione di una squadra sempre predisposta a fare la partita.

Adesso il Ravenna è atteso da un girone di ritorno impegnativo sulla carta, con gli scontri diretti più pericolosi da giocare in trasferta, però la squadra come sempre deve mostrare rispetto e non paura degli avversari e la società è disposta a rinforzare ulteriormente la rosa: sul mercato vengono attenzionati in particolare un attaccante e uno tra difensore e centrocampista, a seconda delle occasioni che si presenteranno.