Il Ravenna campione d’inverno per chiudere un 2025 da favola

Ravenna Calcio
Il giovane Lorenzo Da Pozzo una delle note positive del Ravenna
Il giovane Lorenzo Da Pozzo una delle note positive del Ravenna

Il Natale 2025 il Ravenna lo trascorrerà in famiglia e anche in testa alla classifica, alla luce del pareggio (1-1) dell’Arezzo ieri pomeriggio sul campo della Torres, in rimonta e con miracolo di Venturi al 90’.

L’aria resta quindi molto salubre, soprattutto alla luce della categoria ritrovata dopo molto tempo e delle aspettative probabilmente meno ambiziose della vigilia, anche se la proprietà non ha mai nascosto obiettivi importanti fin dal proprio insediamento. All’attivo della formazione di Marchionni c’è un girone di andata decisamente positivo, con tredici vittorie, due pareggi e tre sconfitte e l’impressione di una squadra sempre predisposta a fare la partita.

Adesso il Ravenna è atteso da un girone di ritorno impegnativo sulla carta, con gli scontri diretti più pericolosi da giocare in trasferta, però la squadra come sempre deve mostrare rispetto e non paura degli avversari e la società è disposta a rinforzare ulteriormente la rosa: sul mercato vengono attenzionati in particolare un attaccante e uno tra difensore e centrocampista, a seconda delle occasioni che si presenteranno.

Avanti così

Il giovane Lorenzo Da Pozzo è stato una delle note positive del rinnovatissimo Ravenna e commenta la classifica alla fine del girone di andata con la lucidità degna di un veterano. «Al di là del pari dell’Arezzo che ha determinato la graduatoria del girone, il bilancio del Ravenna deve essere assolutamente positivo. Abbiamo disputato un’andata eccellente, forse al di là delle previsioni, dobbiamo essere molto soddisfatti ma anche non accontentarci e continuare così. Penso sempre che la solidità del gruppo e l’atmosfera nella quale lavoriamo ogni giorno sia alla base di questi risultati molto importanti».

Galoppo a Marina

Ieri pomeriggio il Ravenna ha effettuato un allenamento congiunto, terminato 10-0, a Marina di Ravenna davanti a quasi 300 tifosi con la squadra di casa, in testa al Girone N di 2a Categoria. Oggi i giallorossi faranno un ultimo allenamento poi si daranno appuntamento alla ripresa dei lavori prevista per lunedì 29 a Glorie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui