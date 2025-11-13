Il Ravenna aspetta la risposta di Viola

L’appetito vien mangiando è un motto davvero dilagante in ogni contesto, compreso quello sportivo. Ed è un motto che si addice perfettamente all’attuale, sorprendente momento del calcio ravennate, che si ritrova al comando del girone B e giustamente vorrebbe provare a restare molto in alto il più possibile. Detto questo, però, bisogna anche aggiungere che già il 4 luglio 2024, data ufficiale del suo insediamento, la nuova proprietà ha subito dimostrato di avere grande appetito a proposito delle sorti future del Ravenna Fc. Di conseguenza, il morale della tifoseria viaggia a mille all’ora e quasi ogni giorno per strada e nei bar si parla di possibili arrivi nella rosa di Marchionni di nomi eccellenti, alcuni dei quali ovviamente fantasiosi. Non è così per quanto riguarda Nicolas Viola, ma il discorso va necessariamente approfondito.