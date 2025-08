Il Ravenna arricchisce le fasce: dal Gubbio arriva Corsinelli

Le fasce giallorosse da ieri sono ancora più ricche. È infatti arrivato ad Acquapartita Francesco Corsinelli, esterno classe 1997 che può ricoprire una delle due fasce in tutti i settori del campo, partendo da una difesa a quattro per passare a un centrocampo a tre o cinque e infine anche fare il terzo davanti in un 4-3-3. Sotto contratto a Ravenna per due anni con opzione per il terzo, Corsinelli lascia ottimi ricordi a Gubbio ed è un elemento che può farsi valere anche sotto porta. È un’operazione importante per il Ravenna del presidente Cipriani, condotta sotto traccia da Davide Mandorlini che è riuscito a vincere una nutrita concorrenza, soprattutto quella del Perugia. Il neo giallorosso, dopo gli inizi nel settore giovanile del Genoa, ha giocato esclusivamente in serie C con le maglie di Pontedera, Piacenza, Feralpi, Bari, Lucchese e negli ultimi tre campionati a Gubbio, collezionando in totale 251 presenze e 12 gol.

Doppia ufficialità

Ieri la società ha ufficializzato i tesseramenti di Luciani e Da Pozzo. L’attaccante ex Messina sarà la punta di riferimento del nuovo attacco giallorosso, Da Pozzo ex Venezia invece si candida per la maglia di esterno destro in un ruolo ora molto frequentato anche per l’arrivo di Corsinelli. Mancano sempre un portiere e un attaccante, fermo restando che prosegue la preparazione atletica di Stefano Okaka. La società sta seguendo con attenzione l’evoluzione. Oggi in campo Oggi alle ore 17 seconda amichevole del Ravenna ad Acquapartita, contro il Progresso recente avversario in serie D. Probabile assente Rossetti per un affaticamento muscolare e quindi come sempre capita a questo punto della stagione si preferisce in casa giallorossa non correre rischi. Per il resto il tecnico Marchionni avrà l’intera rosa a disposizione.

