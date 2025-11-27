Il Ravenna agli sponsor: “In due anni introiti commerciali aumentati del 223% e crescita del 320% del ticketing”

“In soli due anni dall’approdo della nuova proprietà targata Cipriani-Black Duck ha saputo creare valori importanti, aumentando gli introiti commerciali del 223% e di ticketing del 320%”. Lo ha annunciato il Ravenna Fc ai propri sponsor sabato scorso al Mercato Coperto per l’edizione 2025 dello Sponsor Day, l’annuale evento dedicato ai partner giallorossi.

Dopo il pranzo conviviale, la seconda parte dell’evento è stata dedicata agli incontri B2B tra gli sponsor, pensati per favorire nuove sinergie commerciali e stimolare opportunità concrete di networking e sviluppo, un’attività molto partecipata che ha visto la generazione di quasi 7000 potenziali contatti tra le realtà coinvolte.