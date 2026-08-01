Il presidente Cipriani a “The Guardian”: “Non solo Ronaldinho, voglio il Ravenna in A e in Champions League”

Ravenna Calcio
  • 01 agosto 2026
A sinistra il presidente Cipriani con Ronaldinho: il 46enne brasiliano dovrebbe essere presentato il 20 agosto a Marina di Ravenna
A sinistra il presidente Cipriani con Ronaldinho: il 46enne brasiliano dovrebbe essere presentato il 20 agosto a Marina di Ravenna

Il Ravenna continua a fare parlare di sé a livello internazionale. Oggi “The Guardian” pubblica una intervista al presidente Ignazio Cipriani, che ha analizzato l’operazione Ronaldinho, ma non solo, ha ribadito che vuole portare il club giallorosso ai massimi livelli: “Non è una provocazione. La Serie A è l’obiettivo che ho dichiarato fin dal primo giorno perché intendo raggiungerlo. E la Champions League resta l’orizzonte verso cui vogliamo avanzare, passo dopo passo. Ho fatto questa dichiarazione perché mi piace lavorare con le spalle al muro: quando non hai vie d’uscita, sei costretto a trovare soluzioni invece che scuse. Preferisco eliminare ogni alibi fin dall’inizio”.

Il 20 agosto la presentazione di Ronaldinho?

“Cavalcando l’onda del “Ronaldinho Effect” - riporta il Guardian - la campagna abbonamenti è appena partita con l’obiettivo di venderne 2.800. I prezzi dei biglietti sono aumentati in media di circa il 12%, con variazioni nei diversi settori dello stadio. Per ora, Ravenna si gode un’atmosfera da capogiro ed elettrizzante. In campo, la società sta allestendo una squadra per vincere il campionato; fuori dal campo, la città attende il 20 agosto, quando è prevista la presenza di Ronaldinho durante un festival estivo di tre giorni nella vicina Marina di Ravenna, organizzato nel tipico stile Cipriani”.

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