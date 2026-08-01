Il presidente Cipriani a “The Guardian”: “Non solo Ronaldinho, voglio il Ravenna in A e in Champions League”

Il Ravenna continua a fare parlare di sé a livello internazionale. Oggi “The Guardian” pubblica una intervista al presidente Ignazio Cipriani, che ha analizzato l’operazione Ronaldinho, ma non solo, ha ribadito che vuole portare il club giallorosso ai massimi livelli: “Non è una provocazione. La Serie A è l’obiettivo che ho dichiarato fin dal primo giorno perché intendo raggiungerlo. E la Champions League resta l’orizzonte verso cui vogliamo avanzare, passo dopo passo. Ho fatto questa dichiarazione perché mi piace lavorare con le spalle al muro: quando non hai vie d’uscita, sei costretto a trovare soluzioni invece che scuse. Preferisco eliminare ogni alibi fin dall’inizio”.