Il jolly Corsinelli: “Ravenna, so fare anche gol”

Resta in stand by il mercato in entrata ma l’urgenza riguarda solo il ruolo di portiere. E’ sfumato Renzetti, che ha scelto di andare al Bra e sarà quindi avversario dei giallorossi: la Lazio chiedeva per lui garanzie di titolarità che il Ravenna non gli poteva e non gli voleva garantire (al massimo un ballottaggio con Joyce Anacoura). A questo punto c’è in ballo l’avellinese Leonardo Marson, anche se il Ravenna preferisce attendere in attesa di altre opportunità. Arriveranno presto ancora un paio di partenze dopo quelle già effettuate di Agnelli, Lordkipanidze e Mereghetti.