Il jolly Corsinelli: “Ravenna, so fare anche gol”

Cotto e quasi mangiato. Francesco Corsinelli è arrivato da una settimana ma è già stato impiegato in amichevole da Marchionni. Corsin Da Pozzo, ma bisogna considerare che per il ruolo di esterno destro ci sarebbe anche la candidatura molto forte di Spini, utilizzato però attualmente da seconda punta per l’assenza di attaccanti.

Corsinelli comunque è arrivato in giallorosso con un curriculum esemplare in serie C ed una fama da giocatore a tutta fascia. «Effettivamente ho giocato molto spesso come esterno in un centrocampo a cinque, però per esperienza passata posso dire che all’occorrenza e su richiesta dell’allenatore sono in grado di ricoprire tanti ruoli. Ad esempio ho giocato anche in mediana, oppure partendo da destra ho svariato tanto entrando spesso dentro al campo».

Corsinelli tra l’altro non disdegna di farsi trovare spesso in zona gol. A Gubbio, nell’ultima stagione, ha realizzato il suo primato: «Ho segnato 5 reti perché quando si presenta l’opportunità mi faccio avanti senza problemi. Il Ravenna? Sono qui da due settimane e si sta formando un gran bel gruppo nel quale mi considero già inserito. Il triangolare di mercoledì ha detto cose non certo nuove, cioè che abbiamo un po’ tutti la gamba cosiddetta piena in questo momento della preparazione. Non sono quindi preoccupato della cosa».