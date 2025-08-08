Il jolly Corsinelli: “Ravenna, so fare anche gol”

Francesco Corsinelli nel test con la Sampierana (Chianese)
Cotto e quasi mangiato. Francesco Corsinelli è arrivato da una settimana ma è già stato impiegato in amichevole da Marchionni. Corsin Da Pozzo, ma bisogna considerare che per il ruolo di esterno destro ci sarebbe anche la candidatura molto forte di Spini, utilizzato però attualmente da seconda punta per l’assenza di attaccanti.

Multiuso

Corsinelli comunque è arrivato in giallorosso con un curriculum esemplare in serie C ed una fama da giocatore a tutta fascia. «Effettivamente ho giocato molto spesso come esterno in un centrocampo a cinque, però per esperienza passata posso dire che all’occorrenza e su richiesta dell’allenatore sono in grado di ricoprire tanti ruoli. Ad esempio ho giocato anche in mediana, oppure partendo da destra ho svariato tanto entrando spesso dentro al campo».

Corsinelli tra l’altro non disdegna di farsi trovare spesso in zona gol. A Gubbio, nell’ultima stagione, ha realizzato il suo primato: «Ho segnato 5 reti perché quando si presenta l’opportunità mi faccio avanti senza problemi. Il Ravenna? Sono qui da due settimane e si sta formando un gran bel gruppo nel quale mi considero già inserito. Il triangolare di mercoledì ha detto cose non certo nuove, cioè che abbiamo un po’ tutti la gamba cosiddetta piena in questo momento della preparazione. Non sono quindi preoccupato della cosa».

Renzetti va al Bra

Resta in stand by il mercato in entrata ma l’urgenza riguarda solo il ruolo di portiere. E’ sfumato Renzetti, che ha scelto di andare al Bra e sarà quindi avversario dei giallorossi: la Lazio chiedeva per lui garanzie di titolarità che il Ravenna non gli poteva e non gli voleva garantire (al massimo un ballottaggio con Joyce Anacoura). A questo punto c’è in ballo l’avellinese Leonardo Marson, anche se il Ravenna preferisce attendere in attesa di altre opportunità. Arriveranno presto ancora un paio di partenze dopo quelle già effettuate di Agnelli, Lordkipanidze e Mereghetti.

Abbonamenti

Dopo il secondo giorno di vendita libera il numero di abbonati è salito a quota 1626.

Va ricordato che il Ravenna ha deciso di vendere un massimo di 2.500 tessere.

