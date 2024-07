Il giorno di Ignazio Cipriani: «Voglio portare in alto il Ravenna». Il restyling del Benelli - IL VIDEO

Il Ravenna di Ignazio Cipriani ha mosso il primo passo questa mattina nella sala consiliare del Comune. Molto emozionato, il presidente si è “limitato” a leggere un discorso “perché vivo a New York da 24 anni e faccio fatica a formulare pensieri in italiano”. Cipriani ha ricordato l’obiettivo: “Voglio portare squadra, città e tifosi ai massimi livelli”. Al fianco di Cipriani ci sarà un fondo di investimento creato da Niccoló Maisto, creatore di Faceit, rinomata piattaforma di gaming venduta un anno fa al fondo sovrano saudita PIF, chiudendo un’exit dal valore di 1,5 miliardi di euro. Maisto sarà rappresentato nel club da Mattia Baldassarre, nuovo amministratore delegato. Interessante il restyling dello stadio Bruno Benelli illustrato dal direttore generale Paolo Scotto: sarà pronto per la prima giornata. “Sul nuovo stadio sarà un piacere affrontare questo problema qualora diventasse necessario per via di una più importante categoria”, ha detto il sindaco Michele De Pascale. Per quanto riguarda il settore giovanile, si lavora per creare un centro sportivo nella zona Mattei con un progetto che unirà pubblico e privato.