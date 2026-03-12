Il giardino di casa di Matteo Mandorlini: «Io, mio padre allenatore e mio fratello diesse siamo di Ravenna e avvertiamo un senso di responsabilità maggiore»

Da quando Andrea Mandorlini ha raccolto un sos proveniente dalla società della sua città e si è seduto sulla panchina del Ravenna, in casa giallorossa si è configurata la più classica situazione da “affari di famiglia”. Il tutto per cercare di dare una mano a una squadra che, è bene ricordarlo per i tanti che stanno sbuffando per gli ultimi due mesi di campionato, è una neopromossa e, chiudendo al 3° posto come tutto lascia pensare, rappresenterà per qualsiasi addetto ai lavori la sorpresa del Girone B.