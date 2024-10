Il fondo di investimenti Black Duck ha acquisito da Ignazio Cipriani il 50 per cento del Ravenna Fc: “Insieme verso l’obiettivo della massima serie”

Che al suo fianco ci fossero Michele Attisani e Niccolò Maisto, con la loro Black Duck, era stato proprio Ignazio Cipriani ad annunciarlo. Lo aveva fatto il 4 luglio nella sala del consiglio comunale alla presenza del sindaco De Pascale. Ciò che non si conosceva era la parcentuale. Venerdì ci sono state le firme, con il fondo di investimenti Black Duck, con sede a Londra, che ha acquisito il 50 per cento delle quote del club di Ignazio Cipriani. Chiusura annunciata ieri pomeriggio da Black Duck e alle 18.30 di oggi dal Ravenna Fc. Che ha annunciato “ufficialmente l’ingresso di Black Duck come socio paritario, con l’acquisizione del 50% delle quote del club. Questa operazione conclude il percorso pianificato e presentato nei mesi scorsi alla città. L’ingresso di un partner di grande valore come Black Duck, affiancato alla famiglia Cipriani, rappresenta una tappa fondamentale per il futuro del Ravenna Fc. Questa sinergia apre nuove prospettive di crescita e stabilità, rafforzando la base su cui si fonda il progetto del club a lungo termine. Con la forza e la visione condivisa dei nuovi soci, la società giallorossa punta a consolidarsi ulteriormente, lavorando con determinazione verso l’obiettivo di portare il Ravenna FC nella massima serie. L’ambizione è quella di costruire un club capace di rendere orgogliosa e coinvolta l’intera comunità ravennate”.