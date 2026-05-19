Il doppio volto del Ravenna, ma ora serve concretezza

Due tempi e due Ravenna, domenica nel catino bollente dell’Arechi. Il fatto che stride, e che risponde alla dura legge del gol cantata da Max Pezzali, è che i giallorossi abbiano sofferto molto nei primi 45 minuti, chiusi sullo 0-0, e giocato meglio della Salernitana dopo l’intervallo, quando però hanno incassato i gol del 2-0 finale. Un risultato che complica in modo importante la corsa alla qualificazione alla Final Four, ma non esclude già in partenza il Ravenna. A patto che domani sera la squadra giochi tutta la partita come fatto a Salerno nel secondo tempo e che sia più concreta rispetto alla gara di andata, quando Donnarumma ha compiuto un miracolo su Fischnaller e Tenkorang ha sparato contro la traversa la palla del possibile 1-1.