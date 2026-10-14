Il diktat di Braida: “Ravenna, l’importante è non perdere”

Nel palinsesto televisivo dell’intera, prossima giornata di serie C, il big match del Benelli tra Ravenna e Spezia godrà sicuramente di una percentuale molto alta di audience, direttamente interessata o meno che sia. Nella prima fascia, anzi anche di più, ovvero quella più coinvolta, al primo posto in assoluto davanti al teleschermo ci sarà Ariedo Braida. Il vice presidente onorario giallorosso, infatti, dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto un mese fa sperava di accelerare molto i tempi per presenziare a questa gara, ma nonostante il decorso sia soddisfacente il consiglio specialistico di non affrettare le cose è stato seguito alla lettera.